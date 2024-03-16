Arda Turan Süper Lig'e geliyor! Eyüpspor, Bandırmaspor'u son 3 dakikada attığı 2 golle devirdi
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TFF 1. Lig lideri Eyüpspor, son dakikalarına 2-1 geride mücadelede Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Arda Turan önderliğinde liderliğini sürdüren İstanbul ekibi, Süper Lig hedefini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan Bandırmaspor - Eyüpspor mücadelesinde nefes dolu anlar yaşandı.
Maçın son bölümüne 2-1 önde giren ev sahibi ekip Bandırmaspor, son 3 dakikada yediği 2 gole engel olamadı.
Mücadelenin 17. dakikasında Thuram ile 1-0 öne geçen Eyüpspor, 54'te Doğancan Davas ve 72'de Melih Kabasakal'ın (kendi kalesine) golleriyle 2-1 yenik duruma düştü.
Sezonun en flaş geri dönüşlerden birine imza atan Eyüpspor, 90+2'de Mexer (kendi kalesine) ve 90+6'da Bruno'nun attığı gollerle 3 puana uzandı.
BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇ KADROLARI
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk.46 Mustafa Çeçenoğlu), Emirhan Aydoğan (Dk. 82 Sergen Piçinciol), Doğan Can Davas (Dk. 69 Levent Ayçiçek), Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 69 Soukou)
Eyüpspor: Muhammet Birkan Tetik, Claro, Robin Yalçın, Regattin (Dk. 89 Seslar), Fredy (Dk. 64 Saiz), Ömer Bayram, Recep Niyaz (Dk. 76 Bruno), Taşkın İlter, Thuram, Ampem (Dk. 64 Sinan Gümüş), Melih Kabasakal (Dk. 76 Murat Uçar)
Goller: Dk. 17 Thuram, Dk. 90+2 Mexer (kendi kalesine), Dk. 90+6 Bruno (Eyüpspor), Dk. 54 Doğan Can Davas, Dk. 72 Melih Kabasakal (kendi kalesine) (Teksüt Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Saiz (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Emirhan Aydoğan, Dk. 63 Mexer (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 55 Recep Niyaz, Dk. 84 Robin Yalçın (Eyüpspor)
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