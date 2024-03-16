Arda Turan Süper Lig'e geliyor! Eyüpspor, Bandırmaspor'u son 3 dakikada attığı 2 golle devirdi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: - 16 Mart 2024 16:41 - Güncelleme: 16 Mart 2024 16:42 - Güncelleme:

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TFF 1. Lig lideri Eyüpspor, son dakikalarına 2-1 geride mücadelede Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Arda Turan önderliğinde liderliğini sürdüren İstanbul ekibi, Süper Lig hedefini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.