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Haberler > Spor > Galatasaray, Cameron Puertas'ı transfer etmek istiyor! Fenerbahçe'ye karşı beğenilmişti: 8 gol 19 asist

Galatasaray, Cameron Puertas'ı transfer etmek istiyor! Fenerbahçe'ye karşı beğenilmişti: 8 gol 19 asist

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Galatasaray, Cameron Puertas&#039;ı transfer etmek istiyor! Fenerbahçe&#039;ye karşı beğenilmişti: 8 gol 19 asist
Galatasaray, Cameron Puertas, Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri  / -

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turunda elediği Union SG'nin yıldızı Cameron Puertas'ın Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu öğrenildi.

Yaz transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray, Cameron Puertas için devreye girdi.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turunda elediği Union Saint-Gilloise'da oynayan İsviçreli oyuncu için sezon sonunda teklif yapılacağı öğrenildi.

Bu sezon 44 resmi maça çıkan Puertas, 8 gol ve 19 asist katkısında bulundu.

Galatasaray, Cameron Puertas'ı transfer etmek istiyor! Fenerbahçe'ye karşı beğenilmişti: 8 gol 19 asist - 1. Resim

GALATASARAY'DAN PUERTAS ATAĞI

Piyasa değeri 7 milyon euro olan yıldız oyuncu için istenen bonservis bedelinin şu an için bilinmediği belirtildi.

Fenerbahçe ile oynanan mücadele sonrası Beyaz TV'den Mehmet Batuhan Ağır'ın sorusunu cevaplayan Puertas, Galatasaray'ın ilgisi olduğunu doğrulamıştı.

Belçika'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Avrupa'nın elit takımları tarafından takibe alındığı konuşuluyor.

Union SG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Puertas'ın Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
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