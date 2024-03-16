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Haberler > Spor > Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş sözleşme uzatmayınca ezeli rakip devreye girdi

Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş sözleşme uzatmayınca ezeli rakip devreye girdi

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Spor Haberleri  / -

Beşiktaş'ta sezon sonunda serbest kalacak olan Cenk Tosun'un Trabzonspor'a önerildiği ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Cenk Tosun'un Trabzonspor'a önerildiği belirtildi.

Sözleşmesini uzatmak için Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan milli oyuncunun Karadeniz ekibine gidebileceği iddia edildi.

Haber61'de yer alan haberde ; Cenk Tosun'un, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği ve sezon sonunda sürpriz bir transfer gerçekleşebileceği öğrenildi.

Haberde, Trabzonspor'un Cenk Tosun önerisine henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı ifade edilirken, 32 yaşındaki oyuncunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği belirtildi.

Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş sözleşme uzatmayınca ezeli rakip devreye girdi - 1. Resim

CENL TOSUN HENÜZ İMZALAMADI

Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maçta sahaya çıkarken 10 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Frankfurt, Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları giyen milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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