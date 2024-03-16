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Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

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Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş, Antalyaspor&#039;u ağırlıyor! Muhtemel 11&#039;ler...

Spor Haberleri  / -

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u konuk edecek. Son 2 maçtan puan alamayan siyah-beyazlılar, bu akşam kazanarak çıkışa geçmenin yolunu arıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında  Antalyaspor'u ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, bu akşam saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.

Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler... - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN YUVASINA DÖNÜYOR

Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.

Beşiktaş'la 2021-2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.

Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig maçında Beşiktaş, Giresunspor'a 4-0 yenilmişti.

Sergen Yalçın geri dönüyor! Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler... - 2. Resim

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Worall, Zaynutdinov, Amartey, Gedson Fernandes, Muçi, Semih Kılıçsoy, Rashica, Cenk Tosun

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Streek, Saric, Ufuk, Larsson, Buksa

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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