Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak! İşte günün programı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: - 16 Mart 2024 10:11 - Güncelleme: 16 Mart 2024 10:14 - Güncelleme:

Spor Haberleri / -

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk maçında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk edecek. Son iki maçta istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ise Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u ağırlayacak.