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Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak! İşte günün programı

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Süper Lig&#039;de bugün 4 maç oynanacak! İşte günün programı

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk maçında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk edecek. Son iki maçta istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ise Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün 4 maç oynanacak.

Günün ilk maçında Alanyaspor ile Kayserispor saat 13.30'da karşılaşacak.

Emre Belözoğlu yönetiminde küme düşme hattından çıkmak isteyen Ankaragücü ise 16.00'da oynanacak mücadelede Başakşehir'i konuk edecek.

Fernando Santos yönetiminde son 2 maçtan puan çıkaramayan Beşiktaş, saat 20.30'da Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u ağırlayacak.

Aynı saatte oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Adana Demirspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak! İşte günün programı - 1. Resim

SÜPER LİG'DE GÜNÜN PROGRAMI

13.30 Alanyaspor-Kayserispor

16.00 Ankaragücü-Başakşehir

20.30 Beşiktaş-Antalyaspor

20.30 Adana Demirspor-Sivasspor

17 Mart Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray

16.00 Hatayspor-Samsunspor

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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