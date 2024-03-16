Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak! İşte günün programı
Spor Haberleri / -
Süper Lig'in 30. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk maçında Alanyaspor, Kayserispor'u konuk edecek. Son iki maçta istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ise Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u ağırlayacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün 4 maç oynanacak.
Günün ilk maçında Alanyaspor ile Kayserispor saat 13.30'da karşılaşacak.
Emre Belözoğlu yönetiminde küme düşme hattından çıkmak isteyen Ankaragücü ise 16.00'da oynanacak mücadelede Başakşehir'i konuk edecek.
Fernando Santos yönetiminde son 2 maçtan puan çıkaramayan Beşiktaş, saat 20.30'da Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u ağırlayacak.
Aynı saatte oynanacak bir diğer karşılaşmada ise Adana Demirspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak.
SÜPER LİG'DE GÜNÜN PROGRAMI
13.30 Alanyaspor-Kayserispor
16.00 Ankaragücü-Başakşehir
20.30 Beşiktaş-Antalyaspor
20.30 Adana Demirspor-Sivasspor
17 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray
16.00 Hatayspor-Samsunspor
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe
Kaynak: -