Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Galatasaray'ın eski stoperi Marcao Süper Lig yolcusu! Brezilyalı yıldız Sevilla'dan ayrılacak

Galatasaray'ın eski stoperi Marcao Süper Lig yolcusu! Brezilyalı yıldız Sevilla'dan ayrılacak

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın eski stoperi Marcao Süper Lig yolcusu! Brezilyalı yıldız Sevilla&#039;dan ayrılacak

Spor Haberleri  / -

Galatasaray'ın eski stoperi Marcao'nun gelecek sezon Sevilla'dan ayrılacağı öne sürüldü. Sakatlığından dolayı beklenen katkıyı veremeyen Brezilyalı yıldızın Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

2022-2023 sezonu başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun La Liga macerası İspanyolları memnun etmedi.

Sakatlığından dolayı istediği performansı veremeyen Brezilyalı yıldızın gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Endülüs ekibinin 13 milyon euroya transfer ettiği Marcao, son 2 sezonda toplam 20 maça çıkabildi.

Galatasaray'ın eski stoperi Marcao Süper Lig yolcusu! Brezilyalı yıldız Sevilla'dan ayrılacak - 1. Resim

SEVILLA MARCAO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Yaşadığı ağır sakatlıkların etkisiyle form düşüşü yaşayan 27 yaşındaki stoperin sezon sonunda yollanması gündeme geldi.

İspanyol ekibiyle 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marcao'nun İspanya ya da Türkiye'den bir takıma kiralanabileceği konuşuluyor.

Portekiz'den de talipleri olan Brezilyalı oyuncunun Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş üyesi bir iş insanının özel uçağıyla İstanbul'a gelen Marcao'nun siyah-beyazlı takımla transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

Galatasaray'ın eski stoperi Marcao Süper Lig yolcusu! Brezilyalı yıldız Sevilla'dan ayrılacak - 2. Resim

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Marcao, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı.

Sevilla'ya transfer olduktan sonra sakatlık sorunu yaşayan Brezilyalı, eski formunu arattı.

Gelecek sezon kadroda revizyona gitmesi beklenen La Liga ekibinin Marcao ile yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Real Madrid, Vinicius'a yönelik ırkçı tezahüratlar sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı - SporReal Madrid, Vinicius'a yönelik ırkçı tezahüratlar sebebiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladıBeşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi şok gelişme! 3 futbolcu kadroya alınmadı - SporBeşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi şok gelişme! 3 futbolcu kadroya alınmadıHalk kahramanı olarak anılmıştı! Volkan Demirel'e Hatay fahri hemşehrilik beratı verildi - SporHalk kahramanı olarak anılmıştı! Volkan Demirel'e Hatay fahri hemşehrilik beratı verildiMehmet Demirkol, Beşiktaş'ta sezonun kırılma anını açıkladı - SporMehmet Demirkol, Beşiktaş'ta sezonun kırılma anını açıkladıTenzor Uluslararası Kupası 4. etabı tamamlandı! 50'den fazla yelkenci Bodrum sularına indi - SporTenzor Uluslararası Kupası 4. etabı tamamlandı! 50'den fazla yelkenci Bodrum sularına indiIgor Tudor geri dönüyor! Resmi imzanın tarihini duyurdular - SporIgor Tudor geri dönüyor! Resmi imzanın tarihini duyurdularÜlke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Avrupa'da son 5 yılda Fenerbahçe rüzgarı esti - SporÜlke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Avrupa'da son 5 yılda Fenerbahçe rüzgarı estiNe umdu ne buldu! Karabağlı Elvin Cafarguliyev ve hakem Anthony Taylor arasında yaşananlar güldürdü - SporHakem ve futbolcu arasında güldüren olayUEFA'dan Fenerbahçe'ye 3 maç ceza! Deplasmana taraftar götüremeyecek - SporFenerbahçe'ye 3 maç ceza!Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler - SporKanarya'nın Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...