Galatasaray'ın eski stoperi Marcao Süper Lig yolcusu! Brezilyalı yıldız Sevilla'dan ayrılacak

Galatasaray'ın eski stoperi Marcao'nun gelecek sezon Sevilla'dan ayrılacağı öne sürüldü. Sakatlığından dolayı beklenen katkıyı veremeyen Brezilyalı yıldızın Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

2022-2023 sezonu başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun La Liga macerası İspanyolları memnun etmedi.

Sakatlığından dolayı istediği performansı veremeyen Brezilyalı yıldızın gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Endülüs ekibinin 13 milyon euroya transfer ettiği Marcao, son 2 sezonda toplam 20 maça çıkabildi.

SEVILLA MARCAO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Yaşadığı ağır sakatlıkların etkisiyle form düşüşü yaşayan 27 yaşındaki stoperin sezon sonunda yollanması gündeme geldi.

İspanyol ekibiyle 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marcao'nun İspanya ya da Türkiye'den bir takıma kiralanabileceği konuşuluyor.

Portekiz'den de talipleri olan Brezilyalı oyuncunun Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş üyesi bir iş insanının özel uçağıyla İstanbul'a gelen Marcao'nun siyah-beyazlı takımla transfer görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Marcao, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmıştı.

Sevilla'ya transfer olduktan sonra sakatlık sorunu yaşayan Brezilyalı, eski formunu arattı.

Gelecek sezon kadroda revizyona gitmesi beklenen La Liga ekibinin Marcao ile yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.