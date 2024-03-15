Mehmet Demirkol, Beşiktaş'ta sezonun kırılma anını açıkladı

Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Beşiktaş için sezonunun kırılma anını açıkladı. Demirkol, Beşiktaş'taki kötü giden sezonu değerlendirdi.

Beşiktaş, bu sezon tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiriyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın 29, Fenerbahçe'nin 27 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekip UEFA Konferans Ligi'nde de gruptan çıkamadı. Beşiktaş'ın bu sezon tek gerçekçi hedefi Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Beşiktaş'taki kötü gidişatı ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol değerlendirdi.

YIKIK SEZON

Socrates Youtube kanalında Beşiktaş'ın performansı hakkında açıklamalarda bulunan ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, "Beşiktaş'ın sezonu, büyük bir takımın yıkık sezonu bu. Beşiktaş'ın ikinci kadrosu küme düşebilir. Beşiktaş'ta ikinci oyuncu olarak düşünülen Ghezzal, Rosier ve Aboubakar bir zamanlar en iyi oyuncuydu" yorumunu yaptı.

SEMİH KILIÇSOY RESİMDE YOKTU

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy'un, Beşiktaş kötü sezon yaşamasaydı şans bulamayacağını söyleyen Demirkol, "Semih Kılıçsoy diye bir oyuncu resimde yoktu, beğenmediğin Ersin şampiyon takımın kalecisiydi. Bu takım, bir iki takviyeyle şampiyon olabilecek bir takımdı ama dağıldı zamanda da dikkat çekecek ilk isim teknik direktördür, ikincisi de oyuncu kalitesine bakılır" ifadelerini kullandı.

ÇOK BASİT BİR AÇIKLAMASI VARMIŞ

Beşiktaş stadının altında imalathane olduğunu açıklayan başkan Hasan Arat'ın bahsettiği konuya değinen 54 yaşındaki yorumcu, "Geçen hafta Hasan Arat'ın dediği imalathane ile ilgili güldük ettik ama çok basit bir açıklaması varmış meğerse. Forma anlaşması yapılmış, reklam yokmuş o sırada formalarda daha sonra o formalara reklam basılması zor olduğu için aşağıya makinaları kurmuşlar ve orada o reklamları basmışlar" diye konuştu.

BOĞAZ BOĞAZA KALIYORLAR

Beşiktaş'ın Fernando Santos'dan önceki teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Samet Aybaba ile fikir çatışmasına girmesini ve dargınlık yaşamaları hakkında konuşan tecrübeli isim, "Rıza Çalımbay geliyor takıma sonra takım arkadaşı Samet Aybaba ile boğaz boğaza kalıyorlar. Sen takım arkadaşınla boğaz boğaza gelirsen ne Demir Ege'den, Semih'ten bundan şundan ne bekleyebilirsin ki? Hoca kötü kadro kalitesi yok falan hadi canım sende!" açıklamasını yaptı.

İŞ MANEVİYATLA YÜRÜYOR

Beşiktaş'ta kadro kalitesinin kötü olduğunu düşünmediğini ifade eden Mehmet Demirkol, "Ghezzal'ı, Rosier'i ve Aboubakar'ı kullanabiliyor musun? İki sezon önce Ghezzal ligin tartışmasız MVP'sidir. Santos geldiğinde ben doğru dedim. Bu kargaşayı baba figürü olarak durdurur diye söyledim bunu yoksa teknik direktör olarak harikalar oluşturacak diye bir şey demedim. Galatasaray maçı çok büyük bir kırılma, oradaki maçı kazansalardı eğer çünkü tam olarak maneviyatla yürüyor iş Beşiktaş'ta" dedi.