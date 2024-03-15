Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi şok gelişme! 3 futbolcu kadroya alınmadı

Süper Lig'deki son 2 maçta yenilgi alan Beşiktaş'ta yarın akşam oynanacak Antalyaspor mücadelesinde 3 futbolcunun forma giyemeceği öğrenildi.

Süper Lig'in son 2 haftasında puan alamayan Beşiktaş, yarın evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılarda 3 futbolcunun forma giyemeceği belirtildi.

Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde sıkışma sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati, Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

BEŞİKTAŞ, ANTALYASPOR'U AĞIRLIYOR

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, bu antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.