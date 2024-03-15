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Konyaspor attı Fatih Karagümrük yakaladı! Son sözü Güven Yalçın söyledi | Süper Lig 30. hafta

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Konyaspor attı Fatih Karagümrük yakaladı! Son sözü Güven Yalçın söyledi | Süper Lig 30. hafta

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Konyaspor maçında kazanan çıkmadı. Tolunay Kafkas yönetiminde ilk maçında çıkan Karagümrük, beraberliği son dakikalarda kurtardı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

İlk yarının 43.dakikasında Ndao ile 1-0 öne geçen Konyaspor, ev sahibi ekibinin 85'de Güven Yalçın ile attığı gole engel olamadı.

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR ÖZET

20. dakikada Eysseric'in pasında savunma arkasına sarkan Lasagna, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Slowik, bu pozisyonda topu kornere çeldi.

37. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Nzonzi, penaltı noktası civarından topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada Konyaspor öne geçti. Moreno'nun pasında savunma arkasına sarkan Ndao, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içi sol çaprazından şut çeken Ndao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

61. dakikada Eysseric'in ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta Slowik, topu direk dibinde kurtardı.

74. dakikada Eysseric'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bertolacci, arka direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.

76. dakikada Cicaldau'nun pasında topla buluşan Soner Dikmen, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

85. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Bertolacci'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Ahmet Oğuz, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Mendes, altıpas çizgisine doğru hareketlenen Güven Yalçın'a pasını aktardı. Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-1.

87. dakikada Nzonzi'nin ara pasında topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Konyaspor attı Fatih Karagümrük yakaladı! Son sözü Güven Yalçın söyledi | Süper Lig 30. hafta - 1. Resim

FATİH KARAGÜMRÜK - KONYASPOR MAÇ KADROLARI

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Rohden (Dk. 46 Bertolacci), Kourbelis, Can Keleş (Dk. 58 Teklic), Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 46 Mendes)

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao (Dk. 88 Prip), Cicaldau (Dk. 88 Sambou), Moreno (Dk. 70 Ethemi), Cikalleshi (Dk. 70 Oğulcan Ülgün)

Goller: Dk. 43 Ndao (Konyaspor), Dk. 85 Güven Yalçın (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 61 Kourbelis, Dk. 90+3 Levent Mercan (Fatih Karagümrük)

Düzenleyen:  - Spor
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