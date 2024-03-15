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Haberler > Spor > Galatasaray'a Zaniolo müjdesi! İtalya'dan gelen haber taraftarları sevindirdi

Galatasaray'a Zaniolo müjdesi! İtalya'dan gelen haber taraftarları sevindirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;a Zaniolo müjdesi! İtalya&#039;dan gelen haber taraftarları sevindirdi
Galatasaray, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bonservisi Galatasaray'da olan ancak sezon sonuna kadar Aston Villa'da kiralık forma giyecek olan Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Yıldız futbolcu İtalya Milli Takımı'na davet edildi.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan, sezon sonuna kadar Aston Villa'da forma giyecek olan Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Yıldız futbolcu İtalya Milli Takımı'na davet edildi. 

Galatasaray'a Zaniolo'dan sevindirici haber! Yıldız futbolcu Milli takıma davet edildi - 1. Resim

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Nicolo Zaniolo için Lazio'nun yanı sıra Milan, Juventus ve Fiorentina'da yaz transfer döneminde 24 yaşındaki yıldız için harekete geçecek.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 30 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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