Galatasaray'a Zaniolo müjdesi! İtalya'dan gelen haber taraftarları sevindirdi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 21:29 - Güncelleme: 15 Mart 2024 23:24 - Güncelleme:

Galatasaray, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bonservisi Galatasaray'da olan ancak sezon sonuna kadar Aston Villa'da kiralık forma giyecek olan Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a sevindirici haber geldi. Yıldız futbolcu İtalya Milli Takımı'na davet edildi.