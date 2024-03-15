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Fenerbahçe'de kritik eksik! Yıldız oyuncu Trabzonspor maçında olmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Fenerbahçe&#039;de kritik eksik! Yıldız oyuncu Trabzonspor maçında olmayacak
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Haber

Spor Haberleri  / -

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan gelen haber teknik ekibi üzdü. Son haftaların formda yıldızı kritik mücadelede forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 tur rövanş maçında oynadığı Union SG maçında sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu.

Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmek istenen Yandaş'ın forma giyme şansının olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de kritik eksik! Yıldız oyuncu Trabzonspor maçında olmayacak - 1. Resim

MERT HAKAN YANDAŞ TRABZON'DA YOK

TRT Spor'un haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği öğrenildi.

Son haftalarda oynanan lig maçlarında formda bir görüntü sergileyen 29 yaşındaki yıldız, Kasımpaşa ve Pendikspor maçlarında gol katkısında bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
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