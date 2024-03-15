Fenerbahçe'de kritik eksik! Yıldız oyuncu Trabzonspor maçında olmayacak
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: -- Güncelleme:
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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan gelen haber teknik ekibi üzdü. Son haftaların formda yıldızı kritik mücadelede forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 tur rövanş maçında oynadığı Union SG maçında sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın durumu belli oldu.
Pazar akşamı oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmek istenen Yandaş'ın forma giyme şansının olmadığı belirtildi.
MERT HAKAN YANDAŞ TRABZON'DA YOK
TRT Spor'un haberine göre; Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığından dolayı forma giyemeyeceği öğrenildi.
Son haftalarda oynanan lig maçlarında formda bir görüntü sergileyen 29 yaşındaki yıldız, Kasımpaşa ve Pendikspor maçlarında gol katkısında bulunmuştu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
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