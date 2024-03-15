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Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi Olympiakos'un lig maçı ertelendi! Gözler Galatasaray'a çevrildi

Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi Olympiakos'un lig maçı ertelendi! Gözler Galatasaray'a çevrildi

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Fenerbahçe&#039;nin çeyrek final rakibi Olympiakos&#039;un lig maçı ertelendi! Gözler Galatasaray&#039;a çevrildi

Spor Haberleri  / -

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'un ligde oynayacağı PAOK maçı ileri bir tarihe alındı. Yunanistan'da alınan karar sonrası Fenerbahçe'nin de Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçı için erteleme isteyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiakos'un 14 Nisan'da oynayacağı PAOK maçı ertelendi.

Yunanistan Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden iki temsilcisine de kolaylık sağlayarak yapılan başvurları kabul etti.

Gazzetta'nın haberine göre Federasyon, 14 Nisan Pazar günü oynanacak maçı daha sonra açıklanacak bir tarihte oynatacak.

Fenerbahçe, Olympiakos ile UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan'da, 18 Nisan'da ise Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi Olympiakos'un lig maçı ertelendi! Gözler Galatasaray'a çevrildi - 1. Resim

FENERBAHÇE TFF'YE BAŞVURACAK

Yunanistan'da alınan karar sonrası Fenerbahçe'nin TFF'ye erteleme talebinde bulunacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmesini isteyecek.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Union SG ile oynanan rövanş maçının ardından, “7 Nisan’da oynayacağımız maç bizi zorlayacak. Bu konuda daha geniş bir takvimde maça çıkmayı isteriz tabii ki. Burada başkanımızın federasyonla yapacağı görüşmeler nasıl bir sonuca varacak merak ediyorum. Biz de daha iyi bir takvimde oynanmasından yanayız” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın da onay vermesi durumunda Süper Kupa maçının ertelenebileceği konuşuluyor.

Sarı-kırmızılıların maçın 7 Nisan'da oynanmasını istediği ve ertelemeye sıcak bakmadığı konuşuluyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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