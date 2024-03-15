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Haberler > Spor > Ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Avrupa'da son 5 yılda Fenerbahçe rüzgarı esti

Ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Avrupa'da son 5 yılda Fenerbahçe rüzgarı esti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Avrupa&#039;da son 5 yılda Fenerbahçe rüzgarı esti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı garantiledi. Bu sezon ve son 5 yılda ülke puanına en fazla katkı yapan kulüp ortaya çıktı.

Türkiye, ülke puanı sıralamasında ilk 10 sırada yer almayı garantiledi. Böylece 2024-2025 sezonunda şampiyon olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Son günlerde taraftarlar arasında, ülke puanına en çok tartışmayı kimin yaptığı tartışılıyordu. Bu sorunun cevabı ortaya çıktı. 

Ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Avrupa'da son 5 yılda Fenerbahçe rüzgarı esti - 1. Resim

EN BÜYÜK KATKI FENERBAHÇE'DEN GELDİ

Fenerbahçe, bu sezon ülke puanına en fazla katkı veren kulübümüz oldu. Konferans Ligi’nde mücadele eden ve çeyrek finale adını yazdıran sarı-lacivertliler, 18 puan topladı. Bu klasmanda Fenerbahçe’nin hemen ardında 15,5 puanlı Galatasaray bulunuyor.

Ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Avrupa'da son 5 yılda Fenerbahçe rüzgarı esti - 2. Resim

Türkiye adına bu sezon Avrupa’da yer alan diğer takımlardan Beşiktaş 9, Adana Demirspor ise 3,5 puanlık performans ortaya koydu.

SON 5 YILDA ZİRVE FENERBAHÇE'NİN

Son 5 sezonun genel klasmanının oluşturulduğu ülke puanı sıralamasında bu kulvarda da Fenerbahçe, Türkiye adına en fazla puan toplayan kulüp konumunda yer aldı. Sarı-lacivertliler bu alanda 46 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 43 puanla 2’ncilik koltuğunda oturuyor. Bu 2 takımı, mütevazı bütçelerine rağmen Başakşehir ve Sivasspor takip ediyor. Özellikle 2019-20 ve 2022-23 sezonlarındaki performansıyla dikkati çeken Başakşehir toplamda 34 puan, Sivasspor da 17,5 puanla Türkiye’nin 20’nci sıradan üst basamaklara tırmanmasında önemli rol oynadı.

Ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu! Avrupa'da son 5 yılda Fenerbahçe rüzgarı esti - 3. Resim

Son 5 sezonda Avrupa’da mücadele eden takımlar ve bu takımların ülke puanına katkısı şöyle:

FENERBAHÇE- 46

GALATASARAY- 43

BAŞAKŞEHİR- 34

SİVASSPOR- 17,5

BEŞİKTAŞ- 16,5

TRABZONSPOR- 13

ADANA DEMİRSPOR- 3,5

KONYASPOR- 2,5

MALATYASPOR- 2,5

ALANYASPOR- 0,5

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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