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Galatasaray'da Yunus Akgün ve Zaniolo gelişmesi! Sözleşme şartları tartışılmıştı

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Galatasaray&#039;da Yunus Akgün ve Zaniolo gelişmesi! Sözleşme şartları tartışılmıştı

Spor Haberleri  / -

Sezon başı Galatasaray'dan ayrılan Yunus Akgün ve Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda takıma geri döneceği öğrenildi.

Galatasaray'ın sezon başı İngiltere'ye gönderdiği Nicolo Zaniolo ve Yunus Akgün'ün yeni sezonda takıma geri döneceği öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; kiralık giden iki oyuncunun da sözleşmelerinde yazan zorunlu satın alma opsiyonlarının bazı maddelere bağlı olduğu ve gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.

Aston Villa'ya 5 milyon avroya kiralanan Zaniolo, belli sayıda maçta 11 'de yer alırsa bonservisiyle İngiliz ekibine katılacaktı. Galatasaray, bu transferden bonuslarla birlikte 38 milyon avroluk bir gelir elde etmeyi hedefliyordu. İtalyan futbolcu, Aston Villa'da yalnızca 10 karşılaşmaya 11'de başladı.

Zaniolo, bu maçlarda 2 kez fileleri havalandırdı.24 yaşındaki futbolcunun, sezon bittiğinde Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Zaniolo gelişmesi! Sözleşme şartları tartışılmıştı - 1. Resim

YUNUS AKGÜN VE ZANIOLO GERİ DÖNECEK

Yunus Akgün de, kiralık olarak 500 bin avroya Leicester City'ye gitti. 9 milyon euroluk opsiyonu bulunan Yunus, İngiliz ekibiyle 23 maçta forma giydi.

Bu maçların 11'ine 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları sarstı ve 2 gol pası verdi.

Yunus Akgün'ün sözleşmesindeki şartlar da henüz karşılanmadı. Galatasaray teknik heyetinin, yerli oyuncu ihtiyacı nedeniyle Yunus'u takımda görmek istediği öğrenildi.

Leicester City'nin opsiyonu kullanmak istememesi halinde 23 yaşındaki oyuncu da yaz kampında sarı kırmızılılara katılacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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