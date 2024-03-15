Galatasaray'da transfer harekatı! Leicester'ın yıldızı bonservissiz gelecek

Galatasaray, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi'nin transferi için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızı ekip sezon sonunda sözleşmesi bitecek Nijeryalı oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katmanın peşinde.

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, orta saha mevkiine transfer yapmak için görüşmelere başladı. Galatasaray'ın hedefinde Leicester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Ndidi var.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Merkez orta saha pozisyonuna güçlü bir takviyede bulunmayı hedefleyen Galatasaray'ın sezon sonunda boşa çıkacak yıldız futbolcu Ndidi için harekete geçtiği kaydedildi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi için harekete geçti. 27 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olduğu belirtildi. Wilfred Ndidi'nin Leicester City ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlamadığı kaydedildi.