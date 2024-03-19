Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası ağır olacak! Kim kaç maç ceza alacak?

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ardından sular durulmuyor. Fenerbahçeli futbolcuların kutlama yaparken, bazı taraftarların sahaya atlaması sonucu gelişen olaylar sonrası kim maç ceza alacak merak konusu oldu. Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yaşar, bordo-mavililerin sahasının en az 4 maç kapatılabileceğini ve olaylara karışan Fenerbahçeli futbolcuların ise müsabakadan men ya da para cezası alabileceklerini söyledi.

Süper Lig’in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar istenmeyen görüntülere neden oldu.

Şimdi gözler gelecek cezalara çevrildi. Kim, ne kadar ceza alacak? Marmara Üniversitesi Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yaşar, konuya dair değerlendirilmelerde bulundu.

"MAÇA DEVAM ETMESİ DOĞRU BİR KARAR"

Halil Umut Meler’in maçı tatil etmemesinin doğru bir karar olduğunu söyleyen Yusuf Yaşar, “17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı heyecanı oldukça yüksek maçlardan biriydi. İzlerken keyif aldık. Ancak taraftarın taşkınlığı maçın bir ara devamını neredeyse imkansız hale getirmişti. Orada durdurulması gerekirken maça devam edilmesinin yerinde olmadığı kanaatindeyim. Orada amaç durdurulsaydı belki maç sonrası olaylara fırsat verilmeyecekti. Ancak onun da şöyle bir riskinden bahsedelim. Maçın yarıda bırakılması o kadar ki gergin hale getirilmiş bir taraftarın olduğu statta başka daha vahim olaylara da neden olabilirdi. Burada hakem bakımından ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Maçı tadil edip, daha büyük olayları sebebiyet vermektense maça devam edip, maçın sonlandırılması hakemin tercih olarak ortaya çıktı. Ancak maç esnasındaki bir kısım taraftarların sportmenliğine yakışmayan davranışlar maçın sonucu hakkında meydana gelecek olaylar hakkında önemliydi, dikkate alınması gerekirdi. Bu konuda bir güvenlik zafiyetinin varlığından bahsedebiliriz. Gerekli güvenlik önlemleri en azından maçın oynandığı ortaya çıkan olaylar dikkate alınarak artırılabilirdi. Ancak bu olaylarda Trabzonspor kulübünün herhangi bir dahili olduğunu düşünmüyorum. Tabii burada bir hususu daha vurgulamak gerekir; iyi ki o maçta Fenerbahçe taraftarı seyirci olarak alınmamıştı. Eğer Fenerbahçe seyircisi de statta olsaydı meydana gelecek bu olayların büyüklüğünü tahmin etmek çok zor değildi” diye konuştu.

"TRABZONSPOR 4 MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI ALABİLİR"

Trabzonspor'un olaydan en çok zarar taraf olmasına rağmen yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu söyleyen Yusuf Yaşar şu ifadeleri kullandı: "Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesindeki usulsüz seyirci alma ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması maddesinde 240 bin TL’den 480 bin TL’ye kadar bir para cezası söz konusudur. Bunun yanında bir de 53. maddedeki çirkin ve kötü tezahürat söz konusu. Bu madde kapsamında çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle ilgili seyircilerin Passolig’den takibi yapılacaktır. O bölümlerde oturan kimseler maçlardan bir süre men edilecektir, statlara girişleri engellenecektir. 49. madde kapsamında usulsüz seyirci alma ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile 53. maddedeki çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Trabzonspor Kulübü’nün karşılaşacağı yaptırımlar Futbol Disiplin Talimatı’nda belirtilmiş. Trabzonspor bakımından daha önemlisi 52. maddede yer alan saha olaylarıdır.

Trabzonspor’a kulüp olarak saha olaylarından dolayı saha kapatılması, olaylara karışan seyircilerin geldikleri bloklar dikkate alınarak daha uzun süre stadyumlara girişlerinin engellenmesi yaptırımları uygulanacaktır. Bu ağır olaylardan dolayı Trabzonspor’un sahasının asgari 4 maç kapatılabileceği söz konusu olabilir. Bunun yanında 4 maç dahil birkaç maçta seyircisiz oynama, ilgili seyircileri stada alınmadan maçların oynanması şeklinde bir yaptırım da gelebilir”

"FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI'NDA MEŞRU SAVUNMA DİYE BİR KURAM YOK"

Osayi-Samuel, Osterwolde ve Batshuayi’nin durumlarına da değinen Yusuf Yaşar "Fenerbahçeli futbolculardan Osayi-Samuel, saldırgana doğru hamle yapmış ve saldırgan etkisiz hale getirmiştir. Esasen Futbol Disiplin Talimatı’nda meşru savunma diye bir kurama yer verilmemiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasında meşru savunma kapsamına giren fiillerin hukuku uygun olacağı bu durumda ilgili kimseye ceza verilmeyeceği belirtilmiştir. Osayi-Samuel’in kendine ya da takım arkadaşlarına yönelik saldırıyı başlatan saldırgana yönelik yapmış olduğu hareket, yaptırımı gerektirecek bir davranış olarak karşımıza çıkacaktır. Bu durumda ilk akla gelen madde sportmenliği aykırı davranıştır. Sportmenliğe aykırı davranış 1 ile 3 maç müsabakadan men cezasını gerektiren fiildir." dedi.

Osterwolde'nin yerde yatan taraftara tekme atması konusunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 45. maddesinin birinci fıkrasında kavga olarak değerlendirileceğini belirten Yaşar, thrik altında işlenen fiil olması sebebiyle 3 maç ceza 2’ye ya da 1’e düşürülebileceğini söyledi.

Batshuayi’nin attığı tekmenin ise 36. maddenin birinci fıkrasındaki sportmenliğe aykırı davranış olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Yaşar: "Futbol Disiplin Talimatında bir düzenlemeye yer verilmediğinden sportmenliğe aykırı hareket olarak bunlar değerlendirilecektir." dedi.

Bıçaklı taraftarın stada girişinin engellenebileceğini de belirten Yaşar cümlelerini "Umarım bu olaylar bir daha tekrar etmez" diyerek sonlandırdı.