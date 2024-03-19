Olaylı derbi gündemden düşmüyor! Fenerbahçe'den Bakan Tunç'a jet cevap

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası sular durulmuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada futbolcu ya da taraftar kim suç işlemişse soruşturmaya yapılacağını söylemişti. Bakan Tunç'un bu açıklamaları sonrası Fenerbahçe Kulübü yazılı bir açıklama yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Fenerbahçe Kulübü'nün kendisini yanlış anladığını dile getirdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan olayların yankıları dinmiyor. Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada suçlu olan herkes hakkında soruşturma açılacağını duyurmuştu.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Bakan Tunç'un bu sözleri sonrası, sarı-lacivertli kulüpten bir paylaşım geldi. Kulüpten yapılan açıklamada 'Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntü ile takip ettik.' dendi ve şöyle devam edildi;

Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen; “Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.” sözleri



Maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan,



Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.



Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe’yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır.



Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur.

"KONU YANLIŞ ANLAŞILMIŞ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklama, Fenerbahçe Kulübü'nün durumu yanlış anladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil."





