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Haberler > Spor > Fenerbahçe harekete geçti! Açıklamanın hemen ardından KAP bildirimi geldi! Ligden çekiliyor mu?

Fenerbahçe harekete geçti! Açıklamanın hemen ardından KAP bildirimi geldi! Ligden çekiliyor mu?

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Fenerbahçe harekete geçti! Açıklamanın hemen ardından KAP bildirimi geldi! Ligden çekiliyor mu?

Spor Haberleri

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar olayların ardından, sarı-lacivertli takım cephesinden açıklama gelmiş ve ligden çekilme kararı için Genel Kurul Toplantısı kararı almıştı. Konu hakkında Fenerbahçe'den ilk hamle geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonsporlu taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olaylar günlerdir gündemden düşmüyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Gerekirse ligden düşeriz' diyerek fitili ateşlemişti. Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

Fenerbahçe harekete geçti! Açıklamanın hemen ardından KAP bildirimi geldi! Ligden çekiliyor mu? - 1. Resim

'Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti. Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi ama birileri etti. Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı? Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz.'

Koç ayrıca, kulübün ligden düşmesi durumunda başkanlıktan çekilmeyeceğini de belirtmişti.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Koç'un açıklamaları sonrası ilk hamle geldi. Sarı-lacivertliler ‘Ligden çekilme’ konusunun görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe harekete geçti! Açıklamanın hemen ardından KAP bildirimi geldi! Ligden çekiliyor mu? - 1. Resim
 

Sarı lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından, Kulübün 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 19.03.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiş olup, alınan kararı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun, 18.03.2024 tarihinde aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına; toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine,

Gündem:

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış.

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."

 
Düzenleyen:  - Spor
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