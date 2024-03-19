Fenerbahçe harekete geçti! Açıklamanın hemen ardından KAP bildirimi geldi! Ligden çekiliyor mu?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlar olayların ardından, sarı-lacivertli takım cephesinden açıklama gelmiş ve ligden çekilme kararı için Genel Kurul Toplantısı kararı almıştı. Konu hakkında Fenerbahçe'den ilk hamle geldi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi. Maçın bitiş düdüğüyle Trabzonsporlu taraftarlar ve Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olaylar günlerdir gündemden düşmüyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Gerekirse ligden düşeriz' diyerek fitili ateşlemişti. Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

'Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti. Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi ama birileri etti. Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı? Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz.'

Koç ayrıca, kulübün ligden düşmesi durumunda başkanlıktan çekilmeyeceğini de belirtmişti.

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Koç'un açıklamaları sonrası ilk hamle geldi. Sarı-lacivertliler ‘Ligden çekilme’ konusunun görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı kararını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.