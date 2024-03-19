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Haberler > Spor > Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan toplantı kararı! Fenerbahçe maçı sonrası harekete geçildi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan toplantı kararı! Fenerbahçe maçı sonrası harekete geçildi

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan&#039;dan toplantı kararı! Fenerbahçe maçı sonrası harekete geçildi

Spor Haberleri

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Karadeniz ekibi, son düdük sonrası çıkan olayların ardından basın açıklaması yapacak.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçıyla ilgili yarın saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle

"Hafta sonu oynanan maç sonrasında kamuoyunda Trabzon ve Trabzonspor’a yönelik yer alan eleştiriler ve yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Kulüp Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın da iştiraki ile geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenecektir."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan toplantı kararı! Fenerbahçe maçı sonrası harekete geçildi - 1. Resim

TRABZON BAROSU BAŞKANI DUYGU KELEŞ AYDIN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili Trabzon'u ve Trabzonspor camiasını olayların sorumlusu olarak göstermeye yönelik suçlayıcı ve hakarete varan tüm eylem ve söylemlere ilişkin başlatılacak her türlü hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında yaşanan olaylar ve sonrasında devam eden süreçlerin hukuki boyutu üzerine bir açıklama yapma zarureti olduğunu vurgulayarak, "Günler öncesinde yapılan açıklamalarla başlayan gerginliğin olay günü özellikle bazı sporcuların ısrarlı tahrikleri sonucunda daha da arttığı ve müsabaka sonunda bir kısım seyircilerin saha içerisine girmesiyle olayların daha vahim bir hal aldığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan toplantı kararı! Fenerbahçe maçı sonrası harekete geçildi - 2. Resim

Olay günü yaşananların başlangıcına ve devamına ilişkin görüntülerden taraftar, teknik ekip yahut sporculardan kimlerin, ne şekilde olaylara müdahil olduğunun net tespit edilebildiğinin görüldüğünün altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Yapılacak soruşturma ve yargılamalar ile haksız eylemde bulunanlar tespit edileceği gibi elbette ortamın gerilmesine sebep olan, haksız tahrik oluşturan eylemleri gerçekleştiren şahıslar da tespit edilecek ve yine hangi eylemlerin meşru müdafaa kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de sübuta erecektir. Trabzon Barosu olarak, taraftarların sahaya yabancı madde atmasını yahut saha içerisine girmesini tasvip etmemekle birlikte, hem olay gününe ilişkin yürütülecek yargılamanın hem de müsabaka sonrasında gerek görsel ve yazılı basın gerekse de sosyal medya hesapları üzerinden Trabzon şehrini, hemşehrilerimizi ve Trabzonspor camiasını olayların sorumlusu olarak göstermeye yönelik, suçlayıcı ve hakarete varan tüm eylem ve söylemlere ilişkin başlatılacak her türlü hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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Düzenleyen:  - Spor
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