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Haberler > Spor > 'Şikeden dolayı oynayacaklardı...' Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a olay cevap

'Şikeden dolayı oynayacaklardı...' Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a olay cevap

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Spor Haberleri

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ligden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamalara 2010-2011 sezonundan gönderme yaparak cevap verdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan saha olaylarına Sadri Şener de dahil oldu.

Karadeniz ekibinin eski başkanı olan Şener, Ali Koç'un "gerekirse 1. Lig'de oynarız" sözlerini yorumladı.

Kuzey Ekspres'e konuşan Sadri Şener, 2010-2011 sezonunda yaşanan olaylara gönderme yaparak “Esasında şike sürecinde şikeden dolayı oynayacaklardı, o zaman şimdi oynasınlar" ifadelerini kullandı.

'Şikeden dolayı oynayacaklardı...' Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a olay cevap - 1. Resim

SADRİ ŞENER EN BÜYÜK YANLIŞI AÇIKLADI

Trabzonspor - Fenerbahçe maçına yanlış hakem verildiğini öne süren Sadri Şener, “Kim suçlu kim değil benim karar vermem mümkün değil. Bence maça yanlış hakem atandı. Halil Umut Meler Türkiye’nin en iyi hakemlerinden bir olmasına rağmen geçirdiği bir travma var. Öyle bir hakemi böyle bir maça vermek yanlış. Adam psikolojik olarak ne Trabzon ne de Fener’in faullerini kolay çalacak bir durumda değildi. Başka bir hakem verilmeliydi. En büyük yanlış buydu.” dedi.

'Şikeden dolayı oynayacaklardı...' Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a olay cevap - 2. Resim

SADRİ ŞENER: FENERBAHÇE'NİN RUHUNDA VAR

Maç sonu yaşanan olayları değerlendiren Sadri Şener, "Bizim seyircilerin sahaya atlaması ne kadar yanlışsa, Fenerbahçeli futbolcuların boksör gibi ortalıkta dolaşmaları da bir yanlış. Bu yıllardır gelen bir olay Fenerbahçe maçlarında. Üzücü bir durum bir daha olmamasını temenni ediyorum" görüşlerini dile getirdi.

Fenerbahçe'ye eleştirilerde bulunan Şener, şöyle konuştu:

"Karşılıklı restleşmenin, birbirini sevmemenin saymamanın baş nedenlerinden biri bence, Fenerbahçe’nin sanki bu ligin sahibi gibi, onlarsız hiçbir şey olmaz gibi davranması, insanlara yukarıdan bakış biçimleri, küçük görmeleri bu sonuçları yaratıyor. Trabzon’u küçük göremiyorsun olmuyor tabi, ama Pendik’i görüyor, gidiyor futbolcu hareketler yapıyor. Bu Fenerbahçe’nin ruhunda olan bir şey, düzeltilebilir mi düzeltilemez mi onu bilmiyorum. Ama şu da var, bizim Trabzon da bu konularda hiçbir zaman ezilmez o da doğru.

'Şikeden dolayı oynayacaklardı...' Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener'den Ali Koç'a olay cevap - 3. Resim

SADRİ ŞENER'DEN ŞİKE GÖNDERMESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “1. Lig’de oynarız, ligden çekiliriz” tarzındaki söylemlerini değerlendiren Şener, “Esasında şike sürecinde şikeden dolayı oynayacaklardı, o zaman şimdi oynasınlar. Büyük bir camia bunu kabul etmek lazım, ama bunu yarın Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yaparsa o zaman ne olur. Bunu akılcı bir şekilde masaya oturup konuşmak lazım.” dedi.

Düzenleyen:  - Spor
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