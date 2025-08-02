Trump gözünü Azerbaycan’a dikti! Aliyev’i ikna etmek için ABD'li diplomatlar Bakü yolunda

2020 ve 2021 yıllarında Trump’ın ilk döneminde imzalanan İbrahim Anlaşmaları ile dört Müslüman ülke, İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirmişti.

Reuters’a konuşan beş kaynağa göre, Azerbaycan ve Orta Asya ülkelerinin çoğu zaten İsrail’le ilişkiler yürütüyor. Anlaşmaya katılımın daha çok sembolik olacağı, ticaret ve askeri iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İHTİLAFI ENGEL OLABİLİR

Kaynaklara göre, Azerbaycan’ın Abraham Anlaşması’na katılımı için Ermenistan ile bir barış anlaşmasına varılması önemli bir ön şart olarak görülmekte.

Trump yönetimi, iki Kafkas ülkesi arasındaki gerilimi sona erdirme çabasını da sürece dahil etmiş durumda.

WİTKOFF VE LİGHTSTONE, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Trump’ın barış özel temsilcisi Steve Witkoff, Mart ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü’de görüştü. Görüşmelerin devamında Witkoff’un yardımcısı Aryeh Lightstone da Aliyev ile İbrahim Anlaşmaları konusunu ele aldı.

ORTA ASYA ÜLKELERİYLE TEMASLAR BAŞLATILDI

Kaynaklara göre Azerbaycanlı yetkililer, Abraham Anlaşması’nın genişletilmesine yönelik ilgiyi ölçmek için Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya’daki ülkelerle temasa geçti. Ancak Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan gibi ülkelerle somut temasların olup olmadığı netleşmedi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail ile mevcut ilişkileri güçlendirmek amacıyla Azerbaycan ve bazı Orta Asya ülkelerini İbrahim Anlaşması’na dahil etmeyi değerlendiriyor.