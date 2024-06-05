‘Saraylı’ nesneler müzayedeye çıkıyor
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bir zamanlar Osmanlı Sarayı’ndan yayılan eserler, müzayedeye çıkıyor…
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Aralarında Osmanlı Sarayı için yapılan veya padişahların taltif maksadıyla farklı kişilere hediye ettiği tuğralı nesnelerin de yer aldığı antika eserler, yeni sahiplerini arıyor. Arthill’in “Müzelik ve Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi” 9 Haziran’da gerçekleştirilecek. Müzayede koleksiyonunda aynı zamanda hat sanatçı olan Sultan III. Ahmed’in tuğrasının yer aldığı yazı takımı öne çıkıyor. Sultan II. Abdülhamid tuğralı porselen
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi