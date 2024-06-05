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‘Saraylı’ nesneler müzayedeye çıkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Saraylı’ nesneler müzayedeye çıkıyor

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir zamanlar Osmanlı Sarayı’ndan yayılan eserler, müzayedeye çıkıyor…

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ -  Aralarında Osmanlı Sarayı için yapılan veya padişahların taltif maksadıyla farklı kişilere hediye ettiği tuğralı nesnelerin de yer aldığı antika eserler, yeni sahiplerini arıyor. Arthill’in “Müzelik ve Koleksiyonluk Eserler Müzayedesi” 9 Haziran’da gerçekleştirilecek. Müzayede koleksiyonunda aynı zamanda hat sanatçı olan Sultan III. Ahmed’in tuğrasının yer aldığı yazı takımı öne çıkıyor. Sultan II. Abdülhamid tuğralı porselen 

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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