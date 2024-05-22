Şeyh Şamil'in torunları atalarını unutmadı! Yurdun dört bir yanında 160 yıl önceki Çerkez sürgünü böyle anıldı

21 Mayıs 1864 yılında yaşanan, acı dolu Çerkez sürgünü, Kocaeli İzmit'te, Sivas'ta ve çeşitli yerlerde dualarla hatırlandı. Çerkez kökenli vatandaşlar atalarını unutmadıklarını vurguladı. Kafkas derneklerinin organizasyonuyla Çerkezler bir araya geldiler.

21 Mayıs 1864 Büyük Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nü anlatan "1864" belgeselinin galası Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Galanın ardından sürgüne dair resim sergisi gezildi.

NELER OLDU?

Çarlık Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası, Kafkas halklarına çarptı.

1763’ten 1864’e kadar 101 yıl boyunca savaştılar. Sonunda Kuzey Kafkasya’daki savaşı kaybedildi. Ruslar mağlubiyetin ardından orantısız bir güçle muamelede bulundu. Birçok köy yakılıp yok edildi, siviller öldürüldü ve bölgedeki halk bir göçe zorlandı.

Osmanlı Devleti hayatlarını kurtarmak için göç etmek zorundan kalan muhacirleri uygun bölgelere yerleştirerek yurtluklar verse de gerek Çerkezler gerekse diğer Kafkasya halkları köklerini unutmadılar.

Çerkezlerin vatanlarından sürgün edilişinin 160. yılında hayatını kaybedenler için Düzce Adige Kültür Derneği tarafından da mevlit okutuldu.

Namaz esnasında üniformalarını giyen gençler nöbet bekledi. Düzce Belediyesi, Düzce Müftülüğü ile birlikte sürgün sırasında vefat eden Çerkezler için mevlit okutuldu. Mevlide Düzce Müftüsü Osman aydın ile Düzce’de yaşayan Çerkezler katıldı. Mevlit sonunda konuşma yapan Müftü Osman Aydın, 160 yıl önce Çerkezlere yaşatılan sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Tepecik Mahallesi Fevziye Parkı’nda bulunan anıta da karanfiller bırakıldı.

Kocaeli Kafkas Kültür Derneği koordinesinde gerçekleştirilen programda Çerkes Sürgün Anıtı etrafında toplanan vatandaşlar ataları için saygı duruşunda bulundu. Hayatını kaybedenlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu, lokma dağıtıldı ve dua edildi.

Öte yandan, Kartepe ilçesindeki Ketenciler Mahallesi’nde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk ve Çerkes bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Nart Ateşi yakıldı, meşalelerle ateş etrafında dönülerek hayatını kaybedenler anıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da faaliyete katıldı.

Ardından, Kafkas halklarının sürgünden sonra ulaştıkları Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, Kafkas Sürgünü Anıtı'na ve denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

"21 MAYIS SÜRGÜNDÜR SOYKIRIMDIR"

Sivas’ta yaşayan Çerkez kökenli vatandaşlar, Kafkasya’da yaşanan soykırım ve sürgünün 160. yılında hayatlarını kaybedenleri andı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Sivas Kuzey Kafkas Kültür derneği, Yavu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Sivas Çeçen Kafkas Kültür derneği soykırımının 160. yıldönümü nedeniyle Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya geldi.

Çerkez kökenli vatandaşlar "21 Mayıs sürgündür soykırımdır", “21 Mayıs 1864’ de yaşanan Çerkez soykırımını ve sürgününü asla unutma unutturma yazılı pankartlar açtı.

"KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUMALIYIZ"

Grup adına konuşan Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Mehmet Fatih Özdemir, “Çerkezler dağınık iskan edilmiş olmalarına rağmen 160 yıldır yaşadıkları ülkelere her bakımdan nüfuslarına oranla çok üst düzeyde katkı verdi. Osmanlı Cihan Devletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin en zor dönemlerinde önemli katkılar verdi. Bugüne kadar kamu hizmetlerinin yanı sıra kültür, edebiyat, sanat, bilim, spor gibi farklı alanlarda önemli çalışmalara ve eserlere imza attı. Bu başarılı işlere imza atılmasında toplumsal özelliklerimiz, kültürümüz ve kimliğimiz temel bir faktör oldu. Gelecekte de ulusal ve uluslararası düzeyde katkı verebilmemiz için bu toplumsal özelliklerimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumamız gerektiği hatırdan çıkartılmamalı" dedi.