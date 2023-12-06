Sezai Karakoç ve Necip Fazıl’ın yolları böyle ayrılmış

6 Aralık 2023 05:11 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 05:14

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları etiketiyle neşredilen “Mütefekkir Şair: Sezai Karakoç Kitabı”, farklı akademisyen ve yazarların kaleme aldığı 49 yazıyı, bir araya getiriyor.

Eserde şairin Necip Fazıl Kısakürek’le olan münasebetine dair bilgiler de yer alıyor. Karakoç’un yıllarca yanında bulunduğu ve Büyük Doğu dergisi için birlikte emek sarf ettiği Kısakürek’ten uzaklaşmasının hikâyesi dikkat çekiyor. Esere göre; Sezai Karakoç, Büyük Doğu’da yaşadığı bir tartışma sonrasında Kısakürek’ten beklediği desteği göremiyor. Bu sebeple Kısakürek’ten 1960’lı yıllarda uzaklaşan Sezai Karakoç, Diriliş dergisini çıkarmaya başlıyor. Necip Fazıl da eski talebesine “Geberişi çıkarsın!” diye sert bir eleştiri getiriyor. Böylece Necip Fazıl’la yolları iyice ayrılan Karakoç, onun siyasetle ilişkisini eleştiriyor. Yine de Necip Fazıl’ı son asrın en önemli kalemleri arasında sayan Karakoç, onun hoşlanmayacağını bir hata da yapıyor; hiç sevmediği ve fikirlerini reddettiği Seyyid Kutup, Mevdudi gibi isimlerin arasında övüyor. Kitapta Karakoç’un meşhur şiiri “Monna Rosa”nın yayınlandıktan 46 yıl sonra kitaplaşması gibi ilgi çekici konular da yer alıyor.