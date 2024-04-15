Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Şile'de 800 bin yıllık boru kayaları! Dünyada sadece 3 yerde var

Şile'de 800 bin yıllık boru kayaları! Dünyada sadece 3 yerde var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünya'nın yalnızca 3 yerinde bulunan doğal kayalardan biri de İstanbul Şile'de. "Boru kayalar" olarak bilinen ve 800 bin yıllık tarihi olan kayalar Şile'nin ilgi çeken ziyaret yerlerinden.

Uluslararası ölçekte değeri olan ve Şile'nin Doğancılı Mahallesi sahilinde bulunan boru kayalar yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Şile'de 800 bin yıllık boru kayaları! Dünyada sadece 3 yerde var - 1. Resim

Dünyada yalnızca 3 yerde bulunan Boru Kayalar Çin ve Bahamalar'dan sonra Şile'de de, Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından turizme kazandırılmıştı.

Şile'de 800 bin yıllık boru kayaları! Dünyada sadece 3 yerde var - 2. Resim

Çin ve Bahamalar'dan sonra Şile'de bulunan ve 700 yılda sahil kumlarının oluşturduğu jeolojik kalıntı boru kayaları görmek isteyenler, hem denizin keyfini çıkarıyorlar hem de bu doğal jeolojik kalıntıyı yerinde görme fırsatı yakalıyorlar.

Şile'de 800 bin yıllık boru kayaları! Dünyada sadece 3 yerde var - 3. Resim

Plaj işletmecisi Adem Yıldız, "Boru kayalar Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından keşfedildi. Dünya'da üç yerde var, Çin, Bahamalar 'da ve bir de Şile Doğancılı sahilinde var.

Tabii bunlar ülkemizin ve Şilemizin doğal güzellikleri. Buraya gelenlerin bakmalarını ve çevreyi de temiz tutmalarını istiyoruz. Bu kayaları çok merak edip gelen insanlar var. Soruyorlar biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bombalı eylem hazırlığındalardı! PKK'nın kuryelerine 31 yıl hapis istemiÖZEL HABER | Yabancı VAR hakemlerinin maaşları olay oldu! İşte yerli hakemlerin ücretiyle aralarındaki uçurum nedeni
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Osmanlının ilk fethettiği topraklardaki evler restore edilmeyi bekliyor! - Kültür - SanatOsmanlının ilk fethettiği topraklardaki evler restore edilmeyi bekliyor!1200 yıllık eserin projesi onaylandı! Ayağa kaldırılmayı bekliyor - Kültür - Sanat1200 yıllık eserin projesi onaylandı! Ayağa kaldırılmayı bekliyorKahramanmaraşlı antikacıda 10 bin farklı ürün var: Hepsinin sahibi vardı kimse kalmadı - Kültür - SanatKahramanmaraşlı antikacıda 10 bin farklı ürün var: Hepsinin sahibi vardı kimse kalmadıGladyatör 2 fragmanından ilk görüntüler paylaşıldı! Pedro Pascal ve Denzel Washington’la kan ve vahşet geri geliyor - Kültür - SanatGladyatör 2 fragmanından ilk görüntüler paylaşıldı!Gökdelenlerin arasında denizde hissettiriyor! Barbaros Hayrettin Paşa Camii göz kamaştırıyor - Kültür - SanatGökdelenlerin arasında denizde hissettiren camiDünya Sanat Günü’nde eleştirmen ve ressamlara sorduk: Çağdaş sanatta balon patlıyor mu? - Kültür - SanatÇağdaş sanatta balon patlıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...