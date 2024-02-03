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    • The Walking Dead'in Polat Alemdar'ı Rick Grimes nasıl geri döndü? Dizi evrenindeki sorular The Ones Who Live ile cevabını buluyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    The Walking Dead&#039;in Polat Alemdar&#039;ı Rick Grimes nasıl geri döndü? Dizi evrenindeki sorular The Ones Who Live ile cevabını buluyor
    The Walking Dead, Dizi, Film, Fragman, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    The Walking Dead kahramanı Rick Grimes'ın anlatıldığı The Ones Who Live dizisinin final fragmanı geldi. Final yapan ana dizinin ardından 25 Şubat'ta yayınlanacak spin off dizi ile kahramanın akıbetini öğreniyoruz.

    Merakla beklenen The Walking Dead: The Ones Who Live dizisi sonunda izleyiciyle buluşuyor. Andrew Lincoln'ün canlandırdığı Rick Grimes ve Dana Gurira'nın oynadığı Michonne'u başrollerde göreceğimiz dizinin final fragmanı yayınlandı.

    BİZ NE BEKLİYOR?

    Dizinin 9.sezonuna kadar başrol olarak gördüğümüz Rick karakteri belirsiz bir şekilde kaybedilmişti. Öldü zannedilen Rick'in izlerini Michonne'un bulması beklentileri yükseltti. Devam eden dizinin 2 sezonu boyunca beklendi ancak tek kare bile olsa görülmedi.

    Yaşadığından emin olan Michonne da onun peşine düşerek ana diziden ayrıldı. Dizi final yapmasının ardından peş peşe spin-off yapımların duyurusunu yaptı. Bunlardan biri de The Ones Who Live (Yaşayanlar) oldu. 

    Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat  Alemdar gibi hiç ölmeyen Rick Grimes'ın hikayesinde ikili bir bir kurgu seyrediyor olacağız. Bir taraftan Michonne'un Rick'i ararken yaşadığı maceraları diğer taraftan Rick'in bulunduğu yerden kurtulmak için vereceği mücadeleyi birbirine paralel şekilde göreceğiz.  

     

      

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    The Walking DeadDiziFilmFragman
    Haberler > Kültür - Sanat > The Walking Dead'in Polat Alemdar'ı Rick Grimes nasıl geri döndü? Dizi evrenindeki sorular The Ones Who Live ile cevabını buluyor
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