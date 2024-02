The Walking Dead'in Polat Alemdar'ı Rick Grimes nasıl geri döndü? Dizi evrenindeki sorular The Ones Who Live ile cevabını buluyor

Düzenleyen: Ali Tüfekçi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Şubat 2024 16:32 - Güncelleme: 3 Şubat 2024 16:33 - Güncelleme:

The Walking Dead, Dizi, Film, Fragman, Haber

Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi

The Walking Dead kahramanı Rick Grimes'ın anlatıldığı The Ones Who Live dizisinin final fragmanı geldi. Final yapan ana dizinin ardından 25 Şubat'ta yayınlanacak spin off dizi ile kahramanın akıbetini öğreniyoruz.