Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Doğan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 77 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucusu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, 77 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yazarlar Birliği kurucusu ve Şeref Başkanı, ülkemizin yetiştirdiği en değerli münevverlerden biri olan D. Mehmet Doğan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Büyük Türkçe Sözlük eseri ile birlikte Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşımızla ilgili çalışmaları başta olmak üzere edebiyat, tarih, fikir ve kültür dünyamıza yaptığı özgün katkılarla daima hatırlanacak olan D. Mehmet Doğan Beyefendi’ye Allah’tan rahmet; ailesine, okuyucularına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun."

TYB DETAYLARI PAYLAŞTI

TYB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Doğan'ın vefatına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bir süredir tedavisi devam eden Şeref Başkanımız Mehmet Doğan göçünü topladı, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Hacı Bayramı Veli Camii'nde kılınacaktır. Ülkemizin başı sağolsun."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden TYB Kurucu Başkanı Mehmet Doğan için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Dar-ı bekaya irtihal eden, milli edebiyat ve Türk dili davasının sebatkar öncülerinden, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan'a Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Milli düşüncenin yapı taşı olarak gördüğü Türkçe kelimeleri derlediği hazine mahiyetindeki sözlüğü, kültürel dünyamıza bıraktığı en önemli miraslarındandır. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

MEHMET DOĞAN KİMDİR?

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 1947 yılında dünyaya gelen Doğan, Ankara Gazi Lisesinin ardından bugün Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak bilinen SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu'nda radyo-televizyon uzmanlık bölümünü başarıyla tamamladı.

Mezun olduktan sonra 1972-1974 yıllarında Türk Tarih Kurumu Yeni Türkiye Araştırma Merkezi'nde dokümantalist olarak çalışan Doğan, askerlik görevinin ardından Dergah Yayınları'nda yayın yönetmeni olarak görev aldı.

Doğan, 1977 ve 1978'de Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) Genel Müdür danışmanlığı yaptı ve tekrar Dergah yayınlarında çalışmaya başladı.

Yayıncılığa ara vererek Ankara'ya dönen ve "Büyük Türkçe Sözlük"ü hazırlamaya başlayan Doğan, Türkiye Yazarlar Birliğinin kuruluş çalışmalarını yürüttü ve Birlik Yayınları'nı kurdu.

Kültür Bakanlığı Sinema Dairesinde sözleşmeli film yapımcısı ve senaryo yazarı olarak çalışan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yazarlık dersleri veren ve Birlik Medya A.Ş'nin genel müdürlüğünü yapan Doğan, 1996'da 2005'e kadar sürdüreceği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçildi.

Doğan, 1980'li yıllardan itibaren pek çok gazete ve dergide yayınlanan günlük ve haftalık yazılar kaleme aldı. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nin yayınını planlayan ve ilk ciltlerinin yayınını yöneten Doğan, bu ansiklopediye muhtelif maddeler yazdı ve Türk Aile Ansiklopedisi'nin üç ciltlik yayınını yönetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "2017 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Edebiyat Ödülü" takdim edilen Doğan, 2021'de ise "Mehmet Akif İnan Kültür Sanat ve Edebiyat Ödülü"ne layık görüldü.

ÇOK SAYIDA KİTAP, SÖZLÜK VE BELGESELE İMZA ATTI

Doğan ayrıca 1981'den bugüne kadar "Büyük Türkçe Sözlük", "Okullar İçin Büyük Türkçe Sözlük", "İlk Sözlük", "Temel Büyük Türkçe Sözlük", "Büyük Türkçe Sözlük" adlı sözlükleri hazırladı.

Çok sayıda eserin yayına hazırlanmasına katkı sunan Doğan, 1977'den itibaren "Sanat Sözlüğü", "Ulucami", "Şairler Meydanı", "Kaybolan Şehirler", "Nureddin Topçu", "Mehmed Akif", "Yaşayan Geçmiş" ve 3 bölümlük "Mimar Sinan" belgeseli gibi film metni ve senaryolara da imza attı.