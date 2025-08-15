Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Usta oyuncu Denzel Washington: Ölünce Oscar'ın faydası yok

Usta oyuncu Denzel Washington: Ölünce Oscar'ın faydası yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Usta oyuncu Denzel Washington: Ölünce Oscar&#039;ın faydası yok
Oscar, Ödül, Oyuncu, Amerika, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dokuz Akademi Ödülü adaylığı ve iki Oscar’a sahip Amerikalı usta oyuncu Denzel Washington (70), bu tür mükâfatlara önem vermediğini açıkladı.

MURAT ÖZTEKİN - “Jake’s Takes” adlı programda konuşan Washington, oyunculuğu ödül kazanmak için yapmadığını kaydederek “Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Kazanmamam gerekirken kazandığım, kazanmayı hak ettiğim hâlde kazanamadığım zamanlar oldu. Gerçek mükâfatı Tanrı verir” diye konuştu.

Usta oyuncu Denzel Washington: Ölünce Oscar'ın faydası yok - 1. Resim

Washington, sözlerini şöyle sürdürdü: Oscarlarla o kadar ilgilenmiyorum. İnsanlar bana ‘Nerede saklıyorsun?’ diye soruyor. ‘Diğerinin yanında!’ diyorum. Övünmüyorum, sadece hislerimi söylüyorum. Öldüğümde bu Oscarların bana faydası olmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Avrupa ‘Işık’ arıyor! Sosyal çöküşün aykırı tasviri: "Işık"Ben-Gvir yine hapishane hücresini bastı! Filistinli lider Bergusi’yi tehdit etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa ‘Işık’ arıyor! Sosyal çöküşün aykırı tasviri: "Işık" - Kültür - SanatAvrupa ‘Işık’ arıyor! Sosyal çöküşün aykırı tasviri: "Işık"Öfkeli baba geri döndü! Tatilimi mahvettiniz - Kültür - SanatÖfkeli baba geri döndü! Tatilimi mahvettinizİsrail zindanlarından İstanbul'a geldi! Hafızlar için hazırlanan özel mushaf dikkat çekti - Kültür - Sanatİsrail zindanlarında yazılan özel mushaf İstanbul'daKitapları hala okunuyor... Ünlü edebiyatçı Nihad Sami Banarlı neden unutulmuyor? - Kültür - SanatKitapları hala okunuyor! Ünlü yazar neden unutulmuyor?Harbiye'de program! Popüler oyunlar açık havada - Kültür - SanatHarbiye'de program! Popüler oyunlar açık havadaEylül'de özel turne! Bolşoy Tiyatrosu ilk defa İstanbul'da - Kültür - SanatEylül'de özel turne! Bolşoy Tiyatrosu ilk defa İstanbul'da
Sonraki Haber Yükleniyor...