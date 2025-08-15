Usta oyuncu Denzel Washington: Ölünce Oscar'ın faydası yok

MURAT ÖZTEKİN - “Jake’s Takes” adlı programda konuşan Washington, oyunculuğu ödül kazanmak için yapmadığını kaydederek “Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Kazanmamam gerekirken kazandığım, kazanmayı hak ettiğim hâlde kazanamadığım zamanlar oldu. Gerçek mükâfatı Tanrı verir” diye konuştu.

Washington, sözlerini şöyle sürdürdü: Oscarlarla o kadar ilgilenmiyorum. İnsanlar bana ‘Nerede saklıyorsun?’ diye soruyor. ‘Diğerinin yanında!’ diyorum. Övünmüyorum, sadece hislerimi söylüyorum. Öldüğümde bu Oscarların bana faydası olmayacak.