Yüzlerce faaliyetiyle Kültür Yolu Bursa'da başladı!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin üçüncü durağı Bursa'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Merinos Kültür Merkezi'nde "Bursa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı"nda festival hakkında bilgi verdi.

2024 Türkiye Kültür Yolu Festivalleri yıl sonuna kadar 16 şehirde gerçekleştirilecek. Kültür, tarih ve sanatı aynı potada eriten Türkiye'nin en büyük festivalinin rotasına bu yıl ilk defa Bursa dahil oldu.

2021 yılında başlayan kültür yolu şehirlerine her yıl 5 şehir ekleniyor.

Bursa 1-9 Haziran'da konser, sergi, söyleşi ve her yaşa uygun faaliyete ev sahipliği yapacak.

Açılışta konuşan Mehmet Nuri Ersoy "Esas etkinlikler yarın sabah itibari ile başlayacak ama tabi Kültür Yolu Festivali diye bakarsanız 13 Nisan‘da Adana’da başladık. Şu anda Şanlıurfa’da da devam ediyor. Bugün de, bu akşamdan itibaren Bursa’da devreye girmiş olacak. Tabii Bursa önemli şehirlerimizden biri. Burada da 50 ayrı noktada etkinlikler gerçekleştiriyor. 500’den fazla etkinlik 100’den fazla sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek. O açıdan çok çok önemli. Sadece konserler ile sınırlı değil; görsel sanatlar, resim- heykel sergileri, dijital sergiler, tasavvuf ile ilgili etkinlikler, çocuk etkinlikleri, opera ve bale kurumlarımızın etkinlikleri, birçok etkinliğin iç içe olduğu Kültür Sanat Festivalinden bahsediyoruz." dedi.

KÜLTÜR YOLU SERGİLERİ

Festival kapsamından Bursa'nın çeşitli noktalarında 18 sergi başlıyor.

Harem'de Açan Çiçekler, Hanzala "Naci el-Ali", Coğrafya Geleneğin Kaderi: İznik, Osmanlı Kıyafetleri Sergisi festivalin dikkat çeken sergileri arasında.

KÜLTÜR YOLU TİYATROLARI

Bursa'daki tiyatro salonları da festival boyunca çeşitli oyunlara ev sahipliği yapacak.

Osmanlı'nın kuruluşunun işlendiği "Devlet Ana" oyunu festivaldeki 4 oyun arasında, Bursa'nın tarihini yansıtması bakımından dikkat çeken oyunlardan biri.

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında yaklaşık 40 ayrı noktada konserler ve çocuklara yönelik faaliyetlerle 9 gün boyunca 300'e yakın faaliyet icra edilecek.

Festival programına "kulturyolufestivali.com" web adresinden ulaşılabiliyor.