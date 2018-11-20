Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarışmada, Sezgin Uzuncaova birinciliğe layık görüldü ve altın madalyanın sahibi oldu. İkinci olan Turhan Ülgüdür gümüş madalya, üçüncü olan Ümit Varol ise bronz madalya kazandı. Ayrıca birinciye 2 bin lira, ikinciye bin 500 lira, üçüncüye bin lira, mansiyon ödülünü kazanan Ahmet Turan Kural, Mesut Karaduman ve Ümit Varol’a 400’er lira, sergilenmeye değer bulunan 30 eser sahibine de mansiyon ödülü verildi. Ödül töreninin ardından sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan fotoğraf sergisi de TREDAŞ Genel Müdürlüğü Sergi Salonu’nda açıldı.