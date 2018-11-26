Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünyanın birçok yerinde Türklere ait şeylere farklı bir alaka olduğunu ifade eden Aral “Filistin’e gittim ve orada bir otobüse bindim. Yanımda oturan kişi baktım Türk dizilerini seyrediyor hatta Oktay Kaynarca’nın fotoğrafını cep telefonuna kapak yapmış. Bunlar bizim için gerçekten büyük değerlerdir” dedi. Film ve belgesel yapmak isteyen yapımcıların Anadolu’ya yönelmesi gerektiğini dile getiren Aral, şöyle konuştu: Konu bakımından Türkiye âdeta cennet gibi. Ağrı Dağı, Gordion, İskender, Fatih Sultan Mehmet... Bunlar başlı başına bir olaydır. Bunları siz dünyaya dünyanın bildiği öğelerle doğru sinematografi, cast ve prodüksiyon ile verirseniz herkes ister.”