Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Soru önergesini cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığının, ortaöğretim kurumlarında yabancı dil derslerine yönelik atacağı yeni adımları anlattı. Bu adımlar arasında yerli çizgi filmlerin İngilizce versiyonunun gösterilmesi de var. Bakan Selçuk, yabancı dil öğrenimi ile ilgili şunları kaydetti:

Ülkemizin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına gönderilecek 500 öğrenci ABD, Almanya, Azerbaycan, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, İran, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Malezya, Norveç, Rusya, Sırbistan ve Ürdün’de öğrenim görecekler.

Öğrencilerin özellikle okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin oyun, yerli çizgi filmlerin İngilizce versiyonu, müzik, tiyatro ve benzeri çoklu kaynaklar kullanılarak okul saatleri dışında da aktif hâle getirilmesi için mevzuat ve kaynak üretimi çalışmaları başlatılacak.

Yabancı dil öğretmenlerine yönelik yüz yüze ve uzaktan hizmet içi eğitim faaliyetleri planlanacak. TRT/TÜBİTAK gibi farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği hâlinde dijital/online ve basılı materyal geliştirilecek. Okullarda ders saatleri dışında dil öğrenme alanları oluşturulacak ve aktif öğrenme çalışmaları gerçekleştirilecek.

‘2023 Eğitim Vizyonu’ kapsamında farklı okul türleri ve programlarına göre çocukların öncelikle ihtiyaç duyduğu beceriler geliştirilecek. Yabancı dil öğretmenlerinin uluslararası sertifika programlarına devam etmelerine ilişkin imkânlar sunulacak.