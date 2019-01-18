ÇİÇERO
Yönetmen:Serdar Akar
Oyuncular:Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban
Tür: Tarihi
CAN DOSTLAR
Yönetmen:Tuğçe Soysop
Oyuncular:Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler
Tür:Komedi
BORÇ HARÇ
Yönetmen:Efe Hızır
Oyuncular:Oğuzhan Uğur, Melisa Akman, Burak Topaloğlu
Tür:Komedi
ÜÇ HARFLİLER:ADAK
Yönetmen:Alper Mestçi
Oyuncular:Ramazan Demir, Ceren Yılmaz, Ejder Özkarslıgil
Tür:Korku
GLASS
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy
Tür:Gerilim/Fantastik
UÇAN HALI ve KAYIP ELMAS
Yönetmen:Karsten Kiilerich
Oyuncular: Vibeke Dueholm, Peter Frodin, Rebecca Rønde Kiilerich
Tür:Animasyon/Aile
İMGELER ve SÖZCÜKLER
Yönetmen: Jean-Luc Godard
Yönetmen Jean-Luc Godard
Tür: Experimental
ARAKÇILAR
Yönetmen: Hirokazu Kore-eda
Oyuncular: Lily Franky, Sakura Andô, Kiki Kirin
Tür:Dram