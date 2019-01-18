ÇİÇERO

Yönetmen:Serdar Akar

Oyuncular:Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik, Ertan Saban

Tür: Tarihi

 

CAN DOSTLAR

Yönetmen:Tuğçe Soysop

Oyuncular:Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar, Esat Polat Güler

Tür:Komedi

 

BORÇ HARÇ

Yönetmen:Efe Hızır

Oyuncular:Oğuzhan Uğur, Melisa Akman, Burak Topaloğlu 

Tür:Komedi

 

ÜÇ HARFLİLER:ADAK

Yönetmen:Alper Mestçi

Oyuncular:Ramazan Demir, Ceren Yılmaz, Ejder Özkarslıgil

Tür:Korku

 

GLASS

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy

Tür:Gerilim/Fantastik

 

UÇAN HALI ve KAYIP ELMAS

Yönetmen:Karsten Kiilerich

Oyuncular: Vibeke Dueholm, Peter Frodin, Rebecca Rønde Kiilerich

Tür:Animasyon/Aile

 

İMGELER ve SÖZCÜKLER

Yönetmen: Jean-Luc Godard

Yönetmen Jean-Luc Godard

Tür: Experimental

 

ARAKÇILAR

Yönetmen: Hirokazu Kore-eda

Oyuncular: Lily Franky, Sakura Andô, Kiki Kirin

Tür:Dram

 