Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Nuri Bilge Ceylan Baksı’da” adlı sergi, meşhur yönetmenin çektiği kareleri ihtiva ediyor. Bayburtlu ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan müze, çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındırıyor. Prof. Koçan, “Nuri Bilge Ceylan’ın Anadolu ile ve yalnızlıkla kurduğu, üst üste zamanla alakalı etki yapan, bir zamana değil çok zamana ait sinema dili ve onun bir benzeri olan fotoğraf dilinin Baksı’ya, bizim bozkıra çok yakışacağını düşündük” diyor. Serginin resmî açılışı ise haziranda yapılacak.