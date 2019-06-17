Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Özbalak’ın talebelerinden Zeynep Üstün eserlerinin de yer aldığı sergi, Yeni Cami Hünkâr Kasrı’nda açıldı. Ayşe Gülcan Özbalak, serginin ismi olan “Müzeyyen”in, “bezenmiş, süslenmiş” manalarına geldiğini söyledi. Bu ismin tezhip sanatıyla birebir örtüştüğünü vurgulayan Özbalak, şunları kaydetti: Geleneksel sanatlarımızdan olan tezhip, uzun ve meşakkatli bir süreçte öğrenilmekte. Bu eserlerin hepsi hat yazılarının etrafına ve sadece bir eser için tasarlanmıştır. Hiçbir tasarım asla ikinci bir eserde kullanılmamıştır. Bu yolda benimle sabırla yürüyen öğrencilerimle iftihar ediyorum. Sergi, 29 Haziran’a kadar görülebilecek.