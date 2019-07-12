Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul'da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival Istanbul'un ikincisi, 1-15 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, 5 farklı konsept ile 6 ayrı mekâna ve 15 güne yayılarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Festivalde; elektronik dans müziğini fütüristik açıdan ele alan Futurave Night konseptinin yanı sıra; synthesizer müziğe odaklanan Aposynthesis Night, hip hop müziğin Berlin- İstanbul yolculuğuna tanık olacağımız Kan Kardeşler Gecesi, Afrika müziğinin farklı isimlerini bir araya getiren Alpha Beat Night ve Vogue kültürünün parıltılı dünyasını yansıtan Ballroom Night gibi benzersiz müzik deneyimlerine sahne olacak.