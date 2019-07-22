Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Soğuk bir diyarın dostlukla alevlenen sessiz şiirini dillendiren eser, annesini kaybetmiş on bir yaşındaki Unn’un, yaşıtı Siss ile kurduğu sıra dışı dostlukla başlıyor. Daha sonra Unn, sembolik olarak bu dostluk sebebiyle okuldan kaçıyor ve her iki kız için de büyük mana taşıyan, yaşadıkları köyün yakınlarındaki çağlayanın; buzdan odalar açarak oluşturduğu “Buz Sarayı”na gidiyor. Bu buzdan labirent nihayetinde herkesin biraz kalbini kırıyor. Türkçenin en önemli şairlerinden Melih Cevdet Anday’a 1973 TDK Çeviri Ödülü’nü getiren eser, upuzun bir kışın ortasında filizlenen ve uçsuz bucaksız bir yalnızlığın başlangıcı olan dostluğu işliyor.