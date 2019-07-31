Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’nin ilk ham sanat (art brüt) müzesi önümüzdeki ay açılıyor. Kelimat Sanat Evi’nin kurucuları olan Adnan AlAhmad ve Hüseyin Emiroğlu, sanat eğitimi almamış kişilerin serbest bir şekilde ortaya çıkardıkları ham sanat eserlerini, müze çatısı altında toplayacak. Kadıköy’deki Kelimat Sanat Evi’nin bir katında yer alacak olan müze önümüzdeki ay “3 Hikâye” adlı ham sanat sergisiyle sanatseverlerle buluşacak.

Sorularımızı cevaplayan Hüseyin Emiroğlu, ham sanatın (art brut), sanat eğitimi almamış insanların hür bir şekilde icra ettikleri sanat olduğunu söylüyor.

TÜRKİYE’DE ÇOK SANATÇI VAR

Emiroğlu “Bu sanatı ortaya çıkaran isimlerden olan Jean Dubuffet, ham sanat eserlerini toplayarak Lozan Ham Sanat Müzesini kurdu. Biz de bu müzeden ilham alarak Türkiye’nin ilk ham sanat müzesini açmaya karar verdik. Binamızın bir katını müze için ayıracağız. Elimizde başta merhume Esma Ekiz’in koleksiyonu olmak üzere Suriyeli Ekrem Zave, Zeynel Erdoğan gibi ham sanat ustalarının eserleri mevcut. Bunları müzede sergileme imkânı bulacağız” diye konuşuyor. Ham sanatın Türkiye’de sanılandan daha yaygın olduğunu söyleyen Hüseyin Emiroğlu “Ham sanat sanatçıları arasında zaman zaman basına yansıyanlar oluyor. Mesela Ankara’da evini sanat eserine çeviren engelli sanatçı Muhammed Yalçın onlardan biri. Bu sanatı daha görünür kılmak için yola çıkıyoruz. Koleksiyon toplama çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuşuyor.