Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meşhur mahpushane hem namından hem de barındırdığı hikâyelerden ötürü “The Last Gangster”, “İlk Canilik” ve “Kaya” gibi sinemada pek çok filme mevzu oldu. Yönetmen Andrew Jones da bu filmlere yeni bir halka daha ekledi. Gareth Lawrence, Derek Nelson, Mark Homer ve Lee Bane gibi oyuncuların rol aldığı “Alcatraz” isimli film, gerçek bir hikâyeden yola çıkıyor.



Basit bir soygun suçundan hüküm giyip hapisten kaçmaya çalıştığı için Alcatraz’a tıkılan genç Clarence filmin merkezinde yer alıyor. Hiç kimseyi tanımadığı bu mekânda hemen başını belaya sokan Clarence, hayatta kalabilmek için eski mahkûmlarla yakınlaşıyor. Onlar da himaye ettikleri Clarence’ı ortak kaçış planlarına dâhil ediyorlar. Fakat diğerlerinin aksine şartlı tahliye ümidi olan genç adam, bir belanın ortasında kalıyor.



Vasatın çok altında olan ve dar bir bütçeyle çekilen film, problemli bir senaryoya sahip. Filmde hapishanenin nasıl bir yer olduğu bile seyirciye aktarılamıyor; eser inandırıcı olmaktan uzak diyaloglarla ilerliyor. Böylelikle heyecan verici şekilde başlayan filme giderek sıkıcı bir atmosfer hâkim oluyor.