Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en prestijli sinema organizasyonlarından olan Antalya Altın Portakal Film Festivali yine tartışmaların merkezinde... Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılacak festival, 56’ncı yaşını kutlayacak. 2017 yılında ‘ulusal film yarışma kategorisi’ lağvedilen festival, büyük tartışmalara mevzu olmuştu. Festivalde bu sene yine bir takım yeniliklere gidildi; “Altın Portakal” ismi yeniden geldi, “ulusal yarışmanın” ihdas edileceği ilan edildi, siyah olan ödül heykelciği yeniden sarı renge çevrildi. Ancak festival tartışmaları tekrar alevlendi.



YENİ POLEMİK

Bazı sinema çevreleri festivale danışman olarak açıklanan isimlere eleştiri oklarını yöneltti. Düzenleyici komitede Menderes Türel döneminde de yer alan isimler, sansür uyguladıkları iddiasıyla tenkit edildi. O isimlerden olan festivalin danışmanı Reis Çelik, tartışmaların artmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik, şu ana kadar Antalya dâhil hiçbir festivalde danışmanlık yapmadığını kaydederek “Daha festival programını bile açıklamadan boğmaya çalışmak tam bir hainliktir. Özellikle hakkımda yazılanları ispata ya da özre davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Tartışmaların seyri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in liderliğindeki yeni yönetimin değişiklikleri duyuracağı yarınki toplantı ile belli olacak.