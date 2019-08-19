Murat Öztekin - Ersoy’un oyunu, Türkiye ile KKTC’yi karı koca rolünde gösterdiği ve her iki ülkeyi itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle uygunsuz bulundu. Edebi Kurul’un bu kararı KKTC’de gündem oldu. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, taşar Ersoy’un yazdığı oyunun tiyatronun kuruluş amacı ve görevleriyle bağdaşmadığını söyledi. Sanatçı Ersoy ise “Yangın Yerinde Kabare” oyununun toplumsal olaylara eleştirel bir bakış açısı sunduğunu savundu. Tartışmalar büyüyünce KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar da açıklama yaparak sükûnet çağrısında bulundu.
KKTC’de tiyatro krizi
19.08.2019 - 08:42 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 08:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kıbrıslı Türk tiyatro oyuncusu ve Yönetmen Yaşar Ersoy’un “Yangın Yerinde Kabare” isimli oyunu Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu Edebi Kurulu’nun engeline takıldı.
Etiketler : kıbrıs,tiyatro,
644681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/644681.aspx
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