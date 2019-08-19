Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Ersoy’un oyunu, Türkiye ile KKTC’yi karı koca rolünde gösterdiği ve her iki ülkeyi itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle uygunsuz bulundu. Edebi Kurul’un bu kararı KKTC’de gündem oldu. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür, taşar Ersoy’un yazdığı oyunun tiyatronun kuruluş amacı ve görevleriyle bağdaşmadığını söyledi. Sanatçı Ersoy ise “Yangın Yerinde Kabare” oyununun toplumsal olaylara eleştirel bir bakış açısı sunduğunu savundu. Tartışmalar büyüyünce KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar da açıklama yaparak sükûnet çağrısında bulundu.