Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Genç fotoğraf sanatçısı Sinem Dişli’nin ‘Oyuklar ve Höyükler: Göbekli Tepe’ ye Bir Bakış’ isimli sergisi Ara Güler Müzesi ve Leica Galeri İstanbul’da aynı anda sanatseverlere kapılarını açtı. 16. İstanbul Bienali’ne paralel düzenlenen sergide Dişli tarafından üretilen fotoğraf, video, resim ve enstalasyonlarının yanı sıra Ara Güler’in Göbeklitepe fotoğrafları sanatseverlerle buluştu. Göbeklitepe’nin doğup büyüdüğü şehir olan Urfa’da, yakın bir geçmişte keşfedildiğini hatırlatan sanatçı Dişli “Göbeklitepe, keşfinden bu yana tarımsal, mimari, dinî ve hayati pratiklerle ilgili varsayımları çürüterek ananevi tarih yazımına meydan okuyor” dedi. Yapı Kredi Bomontiada’daki sergi, 15 Ocak 2020 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.