Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Gazeteci yazar Halis Mutlu’nun “Kudüs’e Uyanmak” adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Kudüs’ü İslami literatürden derlenen bilgilerle, hikâye şeklinde anlatan eser, Zeynep isimli bir genç kızın Kudüs’ü tanıma serüvenini ele alıyor. Sorularımızı cevaplayan yazar Halis Mutlu, Türkiye’de Kudüs’ün yeterince tanınmadığını, kitabın bu yaraya merhem olmak için ortaya çıktığını söylüyor. Yıllarca Kudüs’te sosyal faaliyetler yürüten Mutlu “Türkiye’deki insanların birçoğu Kudüs’ü yanlış tanıyor. Mescid-i Aksa’nın neresi olduğunu bile tam olarak bilen kişi az” diyor.

KAVRAMLAR BAŞKASININ

İsrail kaynaklarının Müslümanların zihinlerini işgal altına almaya çalıştığını kaydeden Mutlu “Biz kendi kavramlarımızla kendi değerlerimizi isimlendirmiyoruz. Yabancı kavramlar dinî kitaplara bile girmiş. Kudüs için ‘İbrahimî Dinlerin Barış Şehri’ gibi bize uzak tabirler kullanılıyor. Kudüs şehrini daha önce ortaya konan Dinler Arası Diyalog projesine de dayanak yapmaya çalışıyorlar. Diğer dinlerin Müslümanlar nezdinde kabul görmesi için Kudüs şehri kullanılmaya çalışıyor. Hâlbuki biz Müslümanlar olarak diğer dinlerin tahrif edildiğine inanıyoruz” ifadelerini kullanıyor. “Tarih boyunca Kudüs’e kim sahip olduysa dünyayı o idare etti” diyen Mutlu “Filistin için herkesi bir çaba sarf etmeli. Bugüne kadar ne yazık ki hiçbir şey yapamadık” şeklinde konuşuyor.