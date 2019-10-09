Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de yayıncılık yapan güçlü kurumlara bir yenisi daha eklendi. Yirmi senedir çeşitli eserler basan Albaraka Türk, yayın faaliyetlerini artık “Albaraka Yayıncılık” adı altında daha geniş çerçeveli olarak devam ettirecek. Yayınevi dün ilk eserlerini bir basın toplantısıyla tanıttı. Burada konuşan Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, okuyucuya yeni bakış açısı kazandıracak eserleri neşredeceklerini söyledi.

YELPAZE GENİŞLEYECEK

Sorularımızı cevaplayan Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar ise yayın yelpazelerini genişlettiklerini kaydederek “İlk kitaplarımız finans ve yönetim sahalarında oldu. Adım adım bu kitap yelpazesi genişleyecek, psikolojiden sosyolojiye, tarihten edebiyata kadar birçok dalda eseri okuyucuyla buluşturacağız. Önümüzdeki haftalarda İstanbul’da yapılacak TÜYAP Kitap Fuarı’nda 20 kitapla okuyucumuzun karşısında olacağız” dedi.

Çağlar, Türkiye’de okuma alışkanlıklarına katkı sunmayı gaye edindiklerini ifade ederek şöyle konuştu: Türkiye’nin hem mazisiyle hem de iddialarıyla örtüşmeyen bir okuyucu kitlesi var. Düşük okuma rakamları da bunu bize gösteriyor. Bu yüzden ısrarla, kâr maksadı gütmeden yayıncılık yapmayı planlıyor, Türk okuyucularını nitelikli eserlerle buluşturmayı hedefliyoruz.