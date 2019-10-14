Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Filmin gösterimi sonrası festivalin Program Koordinatörü Ezgi Yalınalp’in moderatörlüğünde gerçekleşen sohbette seyircilerin sorularını cevaplayan Vatansever, insan tabiat ilişkisi üzerine işler yapma arzusunda olduğundan söz ederek “Saf” filmine, toprağa dair bir şeyler yapma düşüncesiyle başladığını dile getirdi. Filme başladığında İstanbul’da kentsel dönüşümün arttığını ve karakterin şehirleşme macerasını seyirciye yansıtmak istediğini dile getiren Vatansever, zaman içerisinde kendisinin de dönüştüğünün altını çizdi.