Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Ayrıca Film Çekim Koordinasyon Komisyonlarının kurulmasına imkân sağlanacak. Yönetmelikle nitelikli yerli filmlerin daha çok seyirci ile buluşturulabilmesi için bu filmleri gösterecek sinema salonları da Bakanlık tarafından desteklenecek. Yabancı film yapımcılarına Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarının iade edilebilmesi maksadıyla “Yabancı Film Yapım Desteği” de yeni bir destek türü olarak yer alacak.

DİZİLER DE DÂHİL

Yönetmelikle artık 150’den fazla ülkeye ihraç edilen ve yayınlandığı ülkelerde büyük alakayla takip edilen dizi filmler de destekleniyor. Ancak bir dizi filmin desteklenmesi için en az üç kıtada, 10 ülkeye en az bir sezon olarak ihraç edilmesi gerekecek. Dizilerin desteklenmesinde Türkiye’nin millî kültürüne yapacağı katkılar da dikkate alınacak.