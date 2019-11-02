Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl ikincisi düzenlenen fizy İstanbul Müzik Haftası, popüler müzik adına trendleri yakından takip edenler için kaçırılmayacak bir program sunuyor. Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen festivalde; dünyada ve Türkiye'de yükselen müzik tarzı olan rap müziğe; Ceza, Gazapizm, Anıl Piyancı, Ayben gibi isimlerin de aralarında olduğu güçlü bir kadroyla bir gün ayrıldı. Ayrıca festivalin son gününde Haluk Levent, Teoman, Pentagram, Moğollar ve Pilli Bebek gibi isimler rock ve metal müzik hayranlarıyla buluşacak.

Popüler kültürü yaşatan festivallerden biri olan fizy İstanbul Müzik Haftası için pop müzik ayrı bir yer tutuyor. Pop müziğin usta isimlerinin yer aldığı programda sahneler genç yeteneklere de açılıyor. Her dönemin yıldız ismi Kenan Doğulu'nun başı çektiği 8 Kasım gününde, son dönemde hit şarkılara imza atan isimler de var. Özellikle ‘Bir Kadın Çizeceksin' şarkısı ile akıllara kazınan maNga, uzun süren ayrılığın ardından sevenleriyle fizy İstanbul Müzik Haftası'nda buluşacak.

Şarkı sözü ve besteleriyle son yıllarda kendine sağlam bir yer edinen Gökhan Türkmen ise yeni albümünün ilk şarkısı ‘Aşkın Enkazı' ile şu sıralar listelerin bir numarasında. Dingin sesiyle sıkı bir dinleyici kitlesi edinen Türkmen de 8 Kasım gününün merakla beklenen isimlerinden biri.

Sofar Sounds Istanbul isimli ev konserinde keşfedilen ve o günden bu yana en güçlü kadın vokallerden olarak gösterilen Kalben de müzik haftasında sevenleriyle buluşacak. Dillere dolanan şarkısı ‘Sadece', ile ses rengine hayran bırakan Kalben, konserde son albümünden şarkılar da seslendirecek.

Volkswagen Arena'da pop müziğe ayrılan günde sahne alacak bir diğer isim de Gökcan Sanlıman. Müzik dünyasına 2012 yılında Teoman prodüktörlüğünde hazırlanan ilk solo albümü ‘Soğuk Temmuz' ile adım atan Sanlıman, ‘Akşam Güneşi', ‘Aramızda' gibi hit'leriyle biliniyor.

Dijitalde doğan yıldızlar da festivalde

Festivalde yıllarını pop müziğe vermiş isimlerin yanında, dijitalin gücünden faydalanıp genç yaşta hızla büyük bir kitleye erişen isimler de bulunuyor. Bu isimlerden biri ve festivalin en genç seslerinden olan 1998 doğumlu Sena Şener, sıra dışı 'cover'larıyla sahnede olacak. ‘Self Control' cover'ıyla Türkiye'nin yanı sıra İngiltere'de de dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, Mahmut Orhan'la yaptığı ‘Feel' şarkısı düetiyle YouTube'ta 375 milyondan fazla dinlenmişti.

Şarkılara yaptığı farklı düzenlemeler ve akapella videolarıyla YouTube'ta yıldızı parlayan Ekin Beril de festivalin renklerinden biri. Dört şarkıdan oluşan EP'sini 2018 yılında çıkaran Beril, dijital ve analog ekipmanları kullanarak kendine has bir üslupla şarkılara imzasını atıyor.

Müzik piyasasında Eski Bando grubunun solisti olarak da bilinen Eda Baba, bir süredir yolculuğuna solo olarak YouTube'taki kanalı üzerinden devam ediyor. Farklı isimlerle ve solo olarak yaptığı cover'larla çok dinlenen Baba, güçlü sesiyle festivalin bir diğer güçlü seslerinden olacak.

Bu saydığımız isimler fizy İstanbul Müzik Haftası'nın ana mekanı Volkswagen Arena'da sahne alacak. Fakat festival bu sene; IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne gibi İstanbul'un diğer önemli müzik mekanlarında da gerçekleşerek şehre yayılacak. Festival 9 Kasım'a kadar devam edeecek.