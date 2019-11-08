Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin bu yıl dokuzuncusunu yapacağı “Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali”, 22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivaldeki 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Batmadan”, “Bir Oğul”, “Hapishane Müdürü”, “Keskin Bir Bıçak”, “Küçük Şeyler”, “Papicha” ve “Verida’nın Düğünü” gibi filmler gösterilecek. Festivalde yönetmen Yeşim Ustaoğlu ve Prof. Dr. Stephen Thaman’a da “onur ödülü” takdim edilecek. Bu yıl “Dijital adalet” olarak tespit edilen festivalin akademik programında ise dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında mühim isimler tartışmalara katılacak.