Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, yoğun talep üzerine Tokat’ta okuyucularıyla buluştu. Bir yayınevi tarafından düzenlenen programda aktüel hadiseleri değerlendiren Şimşirgil, katılımcılarla söyleşi yaptı. İddialı bir kimse olduğunu ve yanlışları dile getirdiğini belirten Şimşirgil, “Bugün milletimiz tarihin en büyük travmasını yaşıyor. Nedir o, FETÖ. Bunu öyle kolay bitecek bir şey zannetmeyin. 15 Temmuz başarılı olsaydı bugün Kadir gecesini de Berat gecesini de Regaip gecesini de sabitlemişlerdi. Ramazanı da ocak ayına alacaklardı, oruç tutması kolay olsun diye. Ben de ne yaptım? Susturamazsın! Açtım sosyal medya kanalını. Şimdi sosyal medyadan sesleniyorum herkese” ifadesini kullandı. Konuşmasında ABD’nin kesinlikle İsrail’i Fırat’a doğru yürüteceğini, 15 Temmuz’un bunu geciktirdiğini söyleyen Şimşirgil, okuyucularının sorularını cevaplandırdı ve daha sonra programa katılanlarla birlikte asker selamı verdi. Okuyucular, Şimşirgil’in Osmanlı’nın altı asırlık hikâyesini anlattığı Kayı serisinin yeni çıkan 11’incisini imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

