Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvazoğlu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı programda Babıali’nin kültür hayatındaki yerini ele aldı. Ayvazoğlu, cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan komisyonlarda Babıali hakkında konuşulan korkunç bir planı da anlattı: Bu komisyonlarda o dönemlerde bir sanat galerimizin olmaması tartışılıyor. ‘Bize bir galeri lazım’ fikri değerlendirmeye alınıyor ve Sultanahmet Camii gündeme geliyor. Sanatseverlerin eserleri daha rahat görebilmeleri için kubbelerinde delikler açılması gerekiyor. Komisyonun başında devrin Maarif Müdürü Necati Bey var. Tam da bu görüş oylanıp kabul edilecekken komisyon üyelerinden Mimar Kemaleddin Bey, büyük bir öfkeyle itiraz ediyor. Komisyon vazgeçmek zorunda kalıyor.